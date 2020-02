Sinésio acusa deputado de espalhar fake news sobre título de cidadão concedido a Lula

Manaus/AM - O deputado Sinésio Campos (PT/AM) manifestou repúdio e acusou o deputado Péricles Nascimento (PSL), de espalhar fake news em postagem nas redes sociais, onde supostamente estaria afirmando que o título de cidadão do Amazonas concedido ao ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva foi cancelado. O petista, em pronunciamento nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) afirmou que o deputado Péricles não deveria incorrer em procedimento ilegal que fere o decoro parlamentar ao divulgar nota falsa (Fake News).

Sinésio também acusou Péricles de inconstitucionalidade e de atentar contra os ritos legais da Aleam ao apresentar, no último dia 13, Projeto de Lei em que pede a revogação da Lei 2.945, que concedeu o título de cidadão amazonense a Lula. O ex-presidente foi homenageado com a Comenda Título de Cidadão do Amazonas, em janeiro de 2006, após projeto de autoria do deputado Sinésio Campos.

Em seu pronunciamento, Sinésio frisou que a concessão do título honorífico de cidadania obedece a ritos e procedimentos legais do poder legislativo e demanda aos candidatos a comprovada prestação ao Estado e ao povo relevantes serviços, entre outros pontos legais previstos em Lei. “ Portanto, conforme demostrado, urge, no presente projeto de lei que visa revogação da honraria instituída ao ex-presidente Lula aprovada nesta casa, devemos repudiar permanentemente essa tentativa de inaceitável retrocesso democrático e civilizatório, entendendo que a defesa intransigente da democracia e à Constituição”.

Sinésio ainda ressaltou ser injusta a tentativa de desqualificar o reconhecimento ao trabalho realizado por Lula no Amazonas. O parlamentar destacou feitos como o programa Luz para todos, Bolsa Família, Ponte do Rio Negro, construção de portos e hidrovias, construção de campis universitários em municípios amazonenses, construção de moradias e, sobretudo, a prorrogação da Zona Franca de Manaus (ZFM). “Um exemplo foi o empenho para a provação da PEC em 2011 propondo que os benefícios da Zona Franca tivessem vigência por mais 50 anos, até 2073. Ao contrário do governo Lula, hoje Zona Franca vive sob constantes ameaças promovidas pelo governo federal. Um exemplo gritante são os desferidos à indústria de concentrados de refrigerantes, que vêm sendo postos em prática pelo governo federal”.