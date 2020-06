Após discussão com companheira, homem furta ônibus para realizar boletim de ocorrência

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Um caso inusitado aconteceu em Belo Horizonte: um homem brigou com a companheira e furtou om ônibus do transporte coletivo para ir registrar o boletim de ocorrência contra ela. Tudo isso aconteceu dia 13, um dia após o dia dos namorados.



Segundo o Bhaz, o homem que tinha apenas 40 anos, após discussões, foi até um ponto de ônibus, próximo ao ponto final dele. Ao ver que não tinha mais nenhum motorista para sair aquele horário, ele decidiu usar o veículo em avisar aos donos.



Ainda segundo os militares, o homem foi avançado e preso. Na delegacia ele tentou se justificar:



O pai do homem do suspeito também estava na companhia e explicou aos militares que o filho está com problemas psicológicos e tem passado por tratamento médico.



O homem deve responder pelo crime de furto e também por crime de trânsito, já que sua carteira de habilitação estava vencida.