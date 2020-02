Estudante de medicina é espancado por grupo em banda de carnaval; confira vídeo

Universitário é espancado. Bloco de Carnaval pic.twitter.com/Y5a5qrH3FG — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) February 27, 2020

Manaus/AM - Odilon Pereira, 20, foi espancado por quatro homens em um bloco de Carnaval que ocorreu no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul. O episódio ocorreu no último domingo (23), na frente de todos que participavam do evento e foi filmado.

Segundo a vítima, as agressões foram motivadas pelo fato dela ter tentado defender a prima que foi assediada pelo agressores. Odilon conta que participava do bloco com a família e em certo momento foi acompanhar a jovem até o banheiro.

O grupo estava perto e um dos homens teria passado a mão na garota. Ao ver a cena, Pereira reagiu dizendo que prima estava acompanhada e pediu respeito. Os dois seguiram rumo ao banheiro, mas ao retornarem, Odilon já foi surpreendido com um soco na cabeça.

A partir daí, os agressores partiram para cima do estudante de medicina e o jogaram no chão desferindo chutes, socos e atirando objetos contra ele. Um chutes atingiu a cabeça de Odilon e o fez desmaiar, ainda assim os homens continuaram batendo.

A prima dele tentou protegê-lo, mas também foi ferida. A sessão de espancamento só terminou quando foliões alguns membros da organização do evento interferiram. O rapaz foi socorrido e um boletim de ocorrência foi registrado.

Nesta terça-feira (26), o jovem usou suas redes sociais para relatar o episódio e pedir justiça. Ele também compartilhou o vídeo da selvageria.