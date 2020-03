Teatro Amazonas e espaços culturais em Manaus fecham para evitar coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - Como forma de prevenção a pandemia do novo coronavírus, o Teatro Amazonas teve suas atividades suspensas a partir desta terça-feira (17) e seguem até 1º de abril. Os festivais Amazonas de Jazz, Amazonas de Ópera e Ensaio dos Bumbás também foram adiados.

Os eventos ganharão novas datas, e quem optar por devolução do ingresso pode procurar a bilheteria do Teatro. Mais informações por meio do telefone (92) 3232-1768 e pelo e-mail direcao_ta@cultura.am.gov.br.

Foram suspensas todas as atividades desenvolvidas no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro em Manaus, Parintins e Envira.

Os centros culturais Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, dos Povos da Amazônia e Usina Chaminé também terão os eventos cancelados e ficarão fechados para visitação.

O Palacete Provincial, que abriga o Museu de Arqueologia, Museu da Imagem e do Som (Misam), Museu de Numismática do Amazonas, Museu Tiradentes e a Pinacoteca do Estado; Museu Casa Eduardo Ribeiro; o Museu do Seringal Vila Paraíso; e o Museu do Homem do Norte também estarão fechados.

A medida preventiva segue a recomendação do Ministério da Saúde.