Show infantil Mundo Bita cancela shows no Brasil devido ao coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Os organizadores do show infantil Mundo Bita, anunciaram o cancelamento das apresentações por todo Brasil. A medida é uma forma de prevenção ao novo coronavírus, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

"Os criadores da animação Mundo Bita decidiram suspender as próximas apresentações agendadas em todo o País. Conscientes da situação que o mundo está enfrentando com a pandemia de covid-19, o mais importante nesse momento é garantir a segurança e o bem-estar das crianças e seus familiares. "A Mr. Plot está na torcida para que tudo seja resolvido e que os fãs da animação possam receber e dividir todo o carinho e alegria transmitido por Bita, Lila, Dan e Tito", diz o comunicado.

Nos próximos dias serão divulgados informações sobre a devolução dos valores dos ingressos e novas datas.