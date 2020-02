Feira da FAS realiza roda de conversa sobre masculinidade e machismo

Manaus/Am - Uma reflexão sobre masculinidade e o papel do homem na desconstrução do machismo é o que propõe a roda de conversa “Eu Homem”, que será realizada neste domingo (16), a partir das 10h, na primeira edição do ano da Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). O evento tem entrada gratuita e ocorre na sede da instituição, na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro.

A iniciativa surgiu de um grupo de amigos que, experimentalmente, decidiu olhar para a própria educação e costumes, identificando a necessidade de conscientização sobre padrões nocivos atribuídos ao gênero. Ao todo, 10 homens fazem parte do projeto que é intitulado “Sagrado Masculino”.

Um dos líderes do grupo, o jornalista Felipe Nascimento, 33, explica que a ideia é quebrar estereótipos que não estão relacionados ao sexo biológico, mas a uma construção social, promovendo a busca pelo autoconhecimento e entendimento do que é, na verdade, ser homem.

“Começamos oficialmente nossas ações em agosto do ano passado, com um grupo no WhatsApp. Nesse espaço, compartilhamos situações do dia a dia, levantamos discussões e quando percebemos que o assunto está rendendo, marcamos encontros para confraternizar e ampliar o debate. Notamos que, independente do perfil social e econômico, todos acabamos reproduzindo padrões da masculinidade tradicional, que são tóxicos tanto para mulheres quanto para homens”, explica.

A roda de conversa será a primeira ação do “Sagrado Masculino” aberta ao público. No encontro, os participantes serão conduzidos por uma jornada de debates e percepções sobre sua vulnerabilidade, quebrando o silêncio sobre temas como machismo, sexualidade, sentimentos e sensibilidade masculina, entre outros.

O diálogo será promovido em torno dos tópicos “Relatos sobre masculinidade distorcida”, “Buscando a raiz do problema”, “Como reprogramamos esses hábitos” e “Relatos positivos”.

A feira

Além da roda de conversa, a 19ª Feira da FAS será opção para quem quer curtir o Carnaval em família, com uma série de atividades envolvendo cultura, lazer, gastronomia, bem-estar e sustentabilidade. Aproximadamente 100 empreendedores criativos participarão do evento, que ocorre das 8h às 19h.

Quem agita o “bloquinho” são os cantores Adriana Melo, Junior Rodrigues, Andrey San Silver e a banda Pororoca Atômica. A programação ainda inclui aula de ritmos, yoga, meditação e sessões de massoterapia chinesa, espaço kids, oficina de pequenos reparos em bicicletas e feira de verduras, frutas e legumes com produtores familiares locais.

Quem comparecer ao evento também poderá contribuir com a campanha de arrecadação do Amazon Eco Pets, um projeto social sem fins lucrativos que realiza a coleta e venda de tampas plásticas para ajudar animais abandonados, doando o valor a entidades de proteção.