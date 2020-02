Feira da FAS inicia seleção de expositores para edição de março

Manaus/AM - Evento mensal que fomenta a economia verde e criativa em Manaus, a Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) está com inscrições abertas para empreendedores das áreas de gastronomia, variedades e jardinagem. Os interessados podem se cadastrar até quinta-feira (20), no site: fas-amazonas.org.

O processo busca selecionar expositores para a 20ª edição do evento que ocorrerá no dia 8 de março, das 8h às 19h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10. A feira tem entrada gratuita e levanta a bandeira do consumo consciente, destacando a importância de comprar diretamente de quem produz.

“A ideia é consumir menos para consumir melhor, conhecendo as pessoas de quem você compra e incentivando negócios sustentáveis”, explica um dos coordenadores, Gabriel Cavalcante.

A primeira edição do ano ocorreu no último domingo (16) e reuniu mais de 2,1 mil visitantes em uma programação temática de Carnaval. Na área de exposição, aproximadamente 100 empreendedores comercializaram artigos de decoração, papelaria artesanal, bijuterias e acessórios, vestuário, colecionáveis, plantas, vasos, gastronomia variada, entre outros.

Os expositores que se candidatarem a uma vaga para a feira de março passarão por uma seleção feita com base em conceitos como sustentabilidade, economia verde, criativa e solidária, e contribuição dos produtos e serviços oferecidos para a melhoria da qualidade de vida na cidade.

A lista dos negócios selecionados será divulgada nesta sexta-feira (21), através dos canais de comunicação da FAS e no Instagram da feira (@feiradafas). Mais informações podem ser obtidas através do e-mail feiradafas@gmail.com.