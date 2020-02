Desfile das escolas de samba começa nesta quinta

Manaus/AM - Com o tema ‘Explosão de Alegria e Cultura Popular’, o desfile das escolas de samba de Manaus começa nesta quinta (20) e seguem a até sábado (22) no Sambódromo.

Na primeira noite (20), a partir das 21h, se apresentarão as escolas do Grupo de Acesso B:

21h – GRES Gavião do Parque

21h40 – GRES Unidos da Coophasa

22h20 –GRES Império do Meninos Levados

23h – GRES Império do Mauá

23h40 – GRES Mocidade Independente da Raiz

0h20 – GRES Mocidade Independente de Ipixuna

01h – GRES Leões do Barão de Açu

01h40 – GRES Legião de Bambas

Na sexta-feira (21), será a vez das agremiações do Grupo de Acesso A defenderem seus temas e cores, também a partir das 21h. São elas:

21h – GRES Império do Hawai

21h45 –GRES Sem Compromisso

22h30 – GRES Acadêmicos da Cidade Alta

23h15 – GRES Unidos da Cidade Nova

0h – GRES Tradição Leste

0h45 – GRES Beija-Flor do Norte

01h30 – GRES Presidente Vargas

02h15 – GRES Vila da Barra

03h – GRES Balaku Blaku

03h45 – GRES Dragões do Império

As escolas de samba do Grupo Especial desfilarão no sábado (22), a partir das 20h. Descem a Avenida do Samba, pela ordem:

20h – GRC Primos da Ilha

21h20 – GRES Unidos do Alvorada

22h40 – GSRES Andanças de Ciganos

0h – GRES Reino Unido da Liberdade

1h20 – GCRES A Grande Família

2h40 – GCRES Mocidade Independente de Aparecida

4h – GRES Vitória Régia

5h20 – GRES Mocidade Independente do Coroado

As campeãs do Carnaval do Amazonas 2020 serão conhecidas no dia 24 de fevereiro. A apuração também acontecerá no Sambódromo.