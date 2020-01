Confira a programação gratuita especial de férias em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, lança, no próximo sábado (11/01), o “Tô de Férias na Cultura”, programa especial que está na segunda temporada, e que promete movimentar as férias até o dia 31 de janeiro. Espetáculos teatrais, oficinas, shows musicais, brincadeiras populares e outras atrações serão realizadas nos espaços culturais administrados pela pasta. Todos os eventos são gratuitos.

A programação inicia com visita teatralizada no Teatro Amazonas, neste sábado, às 10h. No Salão de Espetáculos, atores da Cia Metamorfose, por meio do projeto “Livro Vivo”, darão vida a personagens que contarão as histórias do teatro, assim como da sociedade e suas referências culturais da chamada Belle Époque. Para participar, basta apenas chegar ao Teatro no horário indicado.

Às 16h, no Largo de São Sebastião, o projeto Mania de Ler da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, estará presente com a “Biblioteca Volante” – uma kombi que comporta uma biblioteca adaptada com mais de 600 obras de literatura infantojuvenil, entre livros e gibis, disponível para as crianças no local, até às 18h.

Ainda no Largo, das 16h às 18h, o grupo Pingo Animações promoverá diversas brincadeiras populares para o público infantil.

Também às 16h, na Galeria do Largo, será realizada a oficina “Conhecimento de Grafismos” com a artista indígena Duhigó, que expôs pinturas sobre as pedras do município de São Gabriel da Cachoeira, sua terra natal, trazendo referências de sua família da etnia Tukano na mostra “Nipetirã”. A oficina é gratuita, e para se inscrever basta chegar ao local no horário indicado.

Às 18h, o Largo ainda recebe a peça teatral “O Rapto das Cebolinhas”. Contemplado no Edital Amazonas Cênico 2019, o espetáculo traz muitas reviravoltas, música e confusão para achar o verdadeiro “raptor” das incríveis cebolinhas.

Domingo (12/11) – No domingo, o Largo de São Sebastião continua a programação com atrações diversas. Às 16h, o grupo “Brincando no Ateliê” também promove brincadeiras populares, como amarelinha, pula-corda, entre outras. O evento segue até às 18h.

Às 17h, ainda no Largo, será a vez do Palhaço Lero Lero, que fará um show circense. O espetáculo foi contemplado pelo Amazonas Cênico e reúne brincadeiras envolvendo música, dança, desfile e roda.

Finalizando a programação no domingo, o grupo Brincando no Ateliê realiza um show musical infantil, às 18h.

Programação – A agenda do “Tô de Férias na Cultura” também será realizada nos centros culturais, Biblioteca Pública do Amazonas e museus administrados pela pasta.

Entre os destaques da programação estão as oficinas. Além da “Conhecimento de Grafismos”, que acontece neste sábado (11/01), serão oferecidas “Cine de bolso”, de produção de curtas com o uso de celular; “Montando a cidade Manaus com paper craft”, montagem de maquete da cidade e seus prédios antigos em papel craft; “Brincando com elementos da natureza”, na qual os participantes serão convidados a produzir produtos e obras com folhas, galhos, sementes e flores; e “O uso das tecnologias para a criação de textos criativos”, na qual os participantes vão conhecer novas ferramentas de produção de texto.

Também na programação está a oficina “Três Sentidos no Museu”, que proporcionará uma atividade educativa e diferenciada para crianças nos museus do Palacete Provincial, além de oficinas de fotografia e pintura.

Todas as oficinas são gratuitas, e o participante pode se inscrever no local do evento. É recomendado chegar com antecedência de, no mínimo, 30 minutos, para realizar a inscrição.

Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável para participar das oficinas e da programação.

Confira a programação completa:

De 14 a 17/01 (terça a sexta-feira)

De 21 a 24/01 (terça a sexta-feira)

Das 14h às 17h

Oficina Cinebolso - Produção de curtas com uso de celular

Inscrições: Gratuitas, na hora do evento

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Classificação: A partir de 14 anos

Vagas limitadas

De 15 a 17/01 (quarta a sexta-feira)

Das 14h às 17h

Oficina Montando a Cidade de Manaus com PaperCraft, com Carlos Melo

Inscrições: Gratuitas, na hora do evento

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Classificação: A partir de 10 anos

Vagas limitadas

Dia 17/01 (sexta-feira)

Das 9h às 11h

“Som no Museu – Três sentidos no museu” - Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e uma experiência auditiva com equipamentos como vitrola, vinil e fita k7

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial - Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

Vagas limitadas

18h

“A Grande Estreia” - Espetáculo teatral

Entrada: Gratuita

Local: Cineteatro Comandante Ventura, Centro Estadual de Convivência do Idoso, rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida

Classificação: Livre

Dia 18/01 (sábado)

17h

“Planos íntimos”, com o cineasta Sérgio Andrade - Roda de conversa

Entrada: Gratuita

Local: Galeria do Largo, Largo de São Sebastião, Centro

17h

“Palhaçaria com Alegria” - Espetáculo circense

Entrada: Gratuita

Local: Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

Classificação: Livre

18h

“Menina Miúda” - Espetáculo teatral

Entrada: Gratuita

Local: Parque Jefferson Péres, avenida Lourenço da Silva Braga, Centro

Classificação: Livre

Dia 19/01 (domingo)

16h

“Interlúdio Andantes” - Espetáculo circense

Entrada: Gratuita

Local: Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

Classificação: Livre

17h

“O Cavaleiro Andante e seu Fiel Escudeiro” - Espetáculo teatral

Entrada: Gratuita

Local: Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

De 20 a 25/01 (segunda a sábado)

Das 9h ao meio-dia, e das 13h às 15h

“Bibliotour” - Visita guiada pela Biblioteca Pública do Amazonas, com detalhes sobre a história do patrimônio (manhã); e exibição audiovisual com filmes infantis e documentário sobre quadrinhos (tarde)

Entrada: Gratuita

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: Livre

De 20 a 31/01

Das 8h às 17h

“O Incrível Mundo das HQs” - Exposição que conta a trajetória das histórias em quadrinhos

Entrada: Gratuita

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: Livre

Dia 21/01 (terça-feira)

15h

Cineclube de Arte - Exibição de filmes de Charles Chaplin

Entrada: Gratuita

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Classificação: Livre

De 22 a 24/01 (quarta a sexta-feira)

Das 13h às 17h

Oficina “Brincando com os elementos da natureza” - Produção de obras de arte e produtos com materiais como sementes, folhas e flores

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Centro Cultural Usina Chaminé, na avenida Manaus Moderna, Centro

Classificação: A partir de 4 anos

Vagas limitadas

Dia 24/01 (sexta-feira)

13h às 15h30

“Prendendo o Tempo – Os Três Sentidos no Museu” - Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina fotográfica

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

Vagas limitadas

15h

“O uso das tecnologias para a criação de textos criativos”, com o Clubinho da Madrugada - Oficina

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Vagas limitadas

Classificação: Livre

18h

“Quem Casa, Quer Casa” - Espetáculo teatral

Entrada: Gratuita

Local: Cineteatro Comandante Ventura, Centro Estadual de Convivência do Idoso, rua Wilkens de Mato, bairro Aparecida

Classificação: Livre

19h

Espetáculo “Ambrozhya e o Phantasma da Arte”

Entrada: Gratuita

Local: Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro

Classificação: 14 anos

Dia 25/01 (sábado)

10h

Visita Teatralizada com atores da Cia Metamorfose

Entrada: Gratuita

Local: Teatro Amazonas, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

Classificação: Livre

15h

Encontro de Literatura Fantástica - “O Quadrinho Tupiniquim”

Entrada: Gratuita

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: Livre

17h

Oficina de Produção de Lambes

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Galeria do Largo, Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

Vagas limitadas

18h

Espetáculo “Mocinha”

Entrada: Gratuita

Local: Centro Cultural Usina Chaminé, avenida Manaus Moderna, Centro

Classificação: Livre

18h

“O Resgate do Folclore do Amazonas e suas Contribuições para o Homem de Hoje” - Espetáculo de dança

Entrada: Gratuita

Local: Parque Rio Negro, rua Beira Mar, São Raimundo

Classificação: Livre



19h

Espetáculo “Os Caça Monstro”

Entrada: Gratuita

Local: Cineteatro Guarany, Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro

Classificação: Livre

Dia 26/01 (domingo)

Das 8h ao meio-dia

“39ª Feira de Trocas de Livros e Gibis”

Entrada: Gratuita

Local: Biblioteca Pública do Amazonas, rua Barroso, 57, Centro

Classificação: Livre

16h às 18h

Brincadeiras populares com o grupo Alecrim Nativo

Entrada: Gratuita

Local: Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

17h

“Bumboso - A história de um boizinho festeiro” - Espetáculo teatral

Entrada: Gratuita

Local: Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

17h

Oficina de Produção de Lambes

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Galeria do Largo, Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

Vagas limitadas

18h

Show infantil com a banda do grupo Alecrim Nativo

Entrada: Gratuita

Local: Largo de São Sebastião, Centro

Classificação: Livre

Dia 28/01 (terça-feira)

15h

Bate-papo sobre produção audiovisual

Entrada: Gratuita

Local: Cineteatro Guarany, Vila Ninita, anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro

Classificação: Livre

Dia 31/01 (sexta-feira)

Das 9h às 11h

"Novolhar na Pinacoteca - Três Sentidos no Museu" - Visita guiada para crianças aos museus do Palacete Provincial e oficina de desenho e pintura

Inscrições: Gratuitas e no local

Local: Palacete Provincial, Praça Heliodoro Balbi, Centro

Classificação: A partir de 8 anos

Vagas limitadas