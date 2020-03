Com itens a partir de R$ 5, bazar Autoral Baré acontece neste sábado em Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - A segunda edição do Bazar Autoral Baré, já tem data marcada. O evento, que reúne peças de vestuário em bom estado de conservação, comidas, música e tatuagens, acontece neste sábado (14) de 14h as 20h, no O Português Baré - Chopp & Café, que fica localizado na Avenida Joaquim Nabuco, 937, Centro.

Com a promessa de repetir o sucesso anterior, a organização do bazar confirmou uma grande variedade de roupas femininas, masculinas, e, até mesmo itens de marca com valores a partir de R$ 5.

Além das roupas, será oferecido ainda hambúrguer artesanal e lasanhas acompanhadas de arroz e farofa. Para aqueles que mantém viva a paixão pelos livros, o Sebo Edipoeira, trará uma extensa lista de livros, discos vinis, CDs, DVDs, mapas, fotografias e outros.

Já para os amantes da arte na pele, será oferecido tatuagens no estilo Flash Day, que durante o evento podem custar no máximo R$ 200. Uma das organizadoras da atividade, Viviane Acácio, explica que o objetivo da iniciativa é movimentar a cena manauara.

“Buscamos reunir a classe artística e autoral, fazendo um movimento criativo e colaborativo, no centro da cidade para trocar experiências e fomentar a economia criativa de Manaus”, disse.

Entre outras opções, para quem quer mudar algo além do guarda-roupa, o bazar coloca à venda itens de artesanato. A música também não poderia ficar de fora, é por isso, que esta edição conta com a presença do Dj Ruderal.



Serviço

O quê: 2º Bazar Autoral Baré

Quando: Sábado, 14 de Marco de 2020.

Onde: O Português Baré - Chopp & Café, que fica localizado na Avenida Joaquim Nabuco, 937, Centro

Horário: 14h as 20h