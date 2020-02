Bloco do Uendel Pinheiro estreia no Carnaval amazonense

Manaus/AM - Com agenda cheia no Carnaval amazonense, o cantor Uendel Pinheiro faz a estreia do bloco que leva seu nome em Manaus. O bloco acontece no dia 22 de fevereiro (sábado), no Espaço Via Torres (antigo Metropolitan), localizado na Avenida das Torres, a partir das 16h.

A entrada será gratuita, mas o Bloco do Uendel Pinheiro terá uma área VIP com um custo R$ 20 (meia), e ainda tem promoção: na aquisição de um passaporte, o outro é gratuito. Para adquirir o ingresso, basta se dirigir aos Postos Shell da Djalma Batista, Joaquim Nabuco, João Valério e da Avenida Governador José Lindoso (Parque 10).

Um time de grandes atrações vai movimentar o palco: Guto Lima, George Japa, Jyou Guerra, Jhon Veiga, Prata Filho, João Victor & Rodrigo e DJ Evandro Jr. Claro, que o anfitrião Uendel Pinheiro também fará um show especial.

Uma mistura de ritmos tomará conta da primeira edição do Bloco do Uendel Pinheiro. Segundo o cantor, a “line up” dos shows não deixarão nenhum folião ficar parado. “A ordem é alegria. Todas nossas atrações vão inserir no seu repertório músicas que estão na cabeça do público. Vamos fazer das tradicionais marchinhas, sambas, pagodes e muitas outras”, diz o cantor.