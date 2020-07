Casarão de Ideias recebe selo do Ministério do Turismo

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

Manaus/AM - O Casarão de Ideias é o primeiro centro cultural a ser certificado com o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro” no Amazonas. A certificação é expedida para empresas que estejam dispostas a seguir protocolos de higienização no combate à Covid-19 e que estejam regularizada junto ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), que é um serviço ofertado pelo Ministério do Turismo.

O espaço está inserindo nas normatizações que faz parte do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, que busca minimizar os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual das atividades. A ideia é incentivar aos frequentadores e visitantes mais segurança para viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

Desde a reabertura gradual onde o Casarão de Ideias adotou os protocolos e normatizações criados pelos entidades dos segmentos turísticos, e que foram chancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), levando em conta medidas adotadas no mundo e pelo Ministério da Saúde.

Para atender aos critérios propostos para a expedição do selo, o Casarão de Ideias passou a ter horário diferenciado, respeitando as determinações, como o distanciamento social, medição de temperatura e disponibilização de máscaras de segurança e álcool em gel 70%. Já nas atividades do Cine Casarão, a sala passou de 35 lugares para apenas 19.

As orientações foram direcionadas a 15 segmentos turísticos. Entre eles: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para turistas, Guias de Turismo, entre outros.

O Casarão de Ideias está regularizado no Cadastur desde o início deste ano, onde foi registrado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), que é a agência cadastradora e fiscalizadora das medidas de biossegurança utilizada para a certificação do selo e também da fiscalização e políticas públicas para os serviços turísticos do estado.