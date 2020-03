STF autoriza governadores a restringirem transporte e trânsito em aeroportos, portos e rodovias

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (24), que governadores e prefeitos poderão criar regras de isolamento e quarentena, além de restringir transporte e trânsito em rodovias, portos e aeroportos.

A decisão do ministro atende a um pedido do PDT, que questionou a medida provisória editada na última semana pelo presidente Bolsonaro. O partido considerou que as modificações na legislação feriam a Constituição.