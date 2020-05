Mulheres são presas com 16kg de drogas em aeroporto de Manaus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Manaus/AM - Duas mulheres foram presas e uma adolescente foi apreendida entre sexta-feira (15) e sábado (16), na operação de controle aduaneiro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Uma das mulheres estava con drogas presas junto ao corpo, para tentar burlar a segurança do aeroporto, já a adolescente estava com as drogas escondidas na mala. Todas as mercadorias tinham como destino a cidade de Teresina.

Na sexta, outra mulher foi presa também com drogas na mala. Ela estava viajando para o Rio de Janeiro. 16 kg de drogas foram apreendidos no total.