Adriano Imperador reata namoro após chamar noiva de falsa

Adriano Imperador reatou o namoro com Victoria Moreira. Ele, que havia chamado a moça de “falsa” no Instagram, se arrependeu e chegou a ir atrás dela de helicóptero.

A investida deu certo e os dois estão juntos novamente, mas dessa vez estão sendo discretos e não publicaram nenhum registro nas redes sociais.

Apesar disso, o casal acabou entregando o romance ao postarem fotos do mesmo prato de comida e no mesmo dia no Instagram.

Victoria está na casa do jogador desde quarta (8). Eles terminaram o namoro dez dias após anunciarem o noivado.