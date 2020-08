Adolescente é espancado até a morte após brigar com amigos no Amazonas

Manaus/AM - O adolescente Jefferson Pereira Perrone, 15, foi espancado até a morte na madrugada de segunda-feira (10), na praça do Relógio, no bairro Centro de Itacoatiara.

Segundo a polícia, o adolescente estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos no local quando houve uma discussão entre eles. A vítima foi espancada por quatro suspeitos e acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, o adolescente é dependente químico e tem passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo.

As investigações do crime já foram iniciadas pela delegacia de Itacoatiara para esclarecer a motivação e autoria do crime.