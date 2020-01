Subsecretário de saúde é acusado de desviar combustível no Amazonas

Manaus/AM - O subsecretário de saúde do município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas, Newton Castro, está sendo alvo de investigação policial por suspeita de desviar combustível que seria utilizado em veículos para remoção de pacientes das zonas rurais. Em Nota, a Prefeitura de Nova Olinda do Norte informou que o servidor comissionado foi exonerado do cargo enquanto estiver sendo investigado.

A decisão foi tomada pelo prefeito Adenilson Reis. Ele justifica que a exoneração é a melhor forma de prosseguir com a investigação para confirmar a culpa ou inocência do servidor mesmo que não hajam provas materiais do suposto uso indevido do combustível.

A denúncia foi realizada pela própria Secretaria de Saúde do Município. O prefeito determinou que a Procuradoria Geral do Município tomasse as medidas cabíveis para apuração e punição dos responsáveis pelos desvios, respeitando o processo legal, ampla defesa e o contraditório.

Veja a nota da prefeitura: