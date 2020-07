Acumulada em 21 concursos, Quina paga R$ 35 milhões nesta quinta

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

A Quina acumulou mais uma vez e agora promete um prêmio recorde de R$ 35 milhões para quem acertar as cinco dezenas no concurso 5.321, que será sorteado nesta quinta-feira (23) a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Esse pode ser o maior prêmio já oferecido pela modalidade em concursos regulares, ou seja, sem considerar os concursos especiais da Quina de São João. A Quina está acumulada há 21 concursos, um outro recorde. Antes disso, a maior quantidade de acumulações ocorreu em 04/09/2019, quando, após 20 concursos, a Quina pagou um prêmio de R$ 32,6 milhões, até então o maior prêmio em concursos regulares.

Para concorrer ao prêmio da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso o apostador prefira, o sistema pode escolher os números, a chamada Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O apostador ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos se optar pela aposta no formato Teimosinha. A aposta simples da Quina custa R$ 2,00.

Caso apenas o ganhador leve o prêmio da Quina de hoje à noite e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 45 mil apenas em rendimentos mensais. Com o valor do prêmio, é possível comprar 116 carros de luxo no valor de R$ 300 mil cada, ou ainda 8 coberturas de alto padrão no valor de R$ 4,3 milhões.