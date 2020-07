Supostamente embriagado, homem causa grave acidente em Manaus e foge

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (15) após o condutor de um carro colidir com uma caminhonete no conjunto Oswaldo Frota, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, o condutor de um carro modelo Honda teria perdido o controle e colidido com uma Montanna, que vinha no sentido contrário. Testemunhas contam que o dono do veículo Honda fugiu do local.

Os dois veículos ficaram parcialmente destruídos. Apesar do impacto, não há informações de feridos.