Dois carros colidem em avenida movimentada de Manaus

Manaus/AM - Um carro da empresa Claro, de telefonia celular e internet, colidiu com um outro veículo, de motorista de aplicativo, modelo Siena, de cor preto, nesta sexta-feira (19), em um retorno da avenida Marginal Esquerda, com a avenida Curaçao, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Segundo informações de policiais militares que estiveram no local, o motorista de aplicativo estava fazendo o retorno da avenida Marginal Esquerda, quando o motorista da empresa desceu pela avenida Curaçao, momento em que houve o choque entre os veículos. Ninguém ficou ferido.

Com o impacto do acidente, a frente do carro da Claro ficou bastante danificada e o Siena teve a porta do motorista totalmente amassada. Ainda de acordo com a polícia, os motoristas não entraram em um acordo sobre a versão dos fatos e seriam encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).