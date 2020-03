Vídeo: Grave acidente entre caminhão, ônibus coletivo e escolar faz 5 vítimas em Manaus

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - Um acidente envolvendo um caminhão com carga de tijolos, ônibus escolar, ônibus coletivo e carro de passeio, deixou pelo menos 5 pessoas feridas em Manaus. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o acidente ocorreu na Avenida Coronel Ferreira de Araújo, bairro São Francisco, zona Sul.

De acordo com populares, o caminhão estava desgovernado e o motorista desceu com o veículo gritando que não conseguia frear, quando atingiu o microônibus escolar, que com o impacto acabou atingindo um ônibus da empresa Via Verde.

Um carro de passeio também foi atingido pelo caminhão. Ainda de acordo com testemunhas, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.

Foto: Reprodução / IMMU