Homem que atropelou casal em motocicleta é preso no Amazonas

Manaus/AM - Francisco Jelson Marques, 38, foi preso na quarta-feira (24), no município de Guajará, por suspeita de causar um acidente de trânsito que teve como vítimas uma mulher de 26 anos e o namorado dela, José Cléo Gondim de Freitas, de 33 anos, que veio a óbito momentos após o delito. O crime ocorreu naquele mesmo dia, no quilômetro 1, da rodovia estadual AM-195, daquele município.

Conforme o delegado Alex Thimóteo, as equipes policiais receberam informações sobre um suposto acidente de trânsito que havia ocorrido na rodovia estadual AM-195 e ao se deslocarem ao endereço, constataram a veracidade do caso.

“Ao chegarmos no local, encontramos um veículo Chevrolet, modelo Cobalt, de cor branco, que estava com a frente danificada. O carro era conduzido por Francisco e se chocou contra uma motocicleta Honda, modelo CG 160, que José pilotava e tinha como passageira a namorada dele, de 26 anos”, explicou o delegado.

A autoridade policial relatou, ainda, que os três ficaram bem machucados devido à gravidade do acidente. Segundo Thimóteo, a mulher, que estava com uma fratura exposta e perdendo bastante sangue, foi levada para o Hospital Regional de Juruá em Cruzeiro do Sul, no Acre, onde permanece internada. Já José, que estava com um ferimento na região da costela, foi levado a uma unidade hospitalar de Guajará, onde veio a óbito momentos após o acidente.

Após passar por atendimentos médicos, Francisco foi conduzido ao prédio da 69ª DIP, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo automotor. Ao término dos trâmites cabíveis, o homem ficará custodiado no prédio da unidade policial e à disposição da Justiça.

