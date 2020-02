Em Manaus, dois ficam feridos em colisão grave entre carro e ônibus no 'corredor da morte'

Manaus/AM - Duas pessoas foram parar no hospital após ficarem feridas durante uma colisão entre um carro e ônibus por volta das 8h40 , desse domingo (9), na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul.

Ao acidente envolveu um coletivo da linha 540 que pertence a empresa Expresso Coroado e um veículo de passeio. Os feridos seriam os passageiros do carro que ficou bastante danificado com o impacto.

Ainda não se sabe detalhes do estado de saúde das vítimas, mas um cabo da PM que registrou a ocorrência conta que ambas estavam muito feridas. Agentes de trânsito do Instituto Municipal e mobilidade Urbana estão a caminho do local.