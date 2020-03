Homem é encontrado morto após ir com amigos para flutuante no Amazonas

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado morreu na tarde deste domingo (8), após ir com amigos para um flutuante na comunidade Cai N’água, localizada no município de Manaquiri no Amazonas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um rapaz estava no flutuante com amigos e teria desaparecido nas águas. Quando a equipe do CBMAM chegou até a localidade, populares já haviam encontrado o corpo da vítima.

A equipe retornou a Manaus com o corpo da vítima para entrega ao Instituto Médico Legal.