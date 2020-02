As seis dezenas do Concurso 2236 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (22), no Espaço Loteria Caixa em São Paulo está com o prêmio estimado em R$ 190 milhões.

Os números sorteados foram 07 – 20 – 38 – 43 – 45 – 53

Até o momento, não houve vencedores contabilizados.