Zumbido pode ser prejudicial para a saúde

Por meio da audiometria, os testes avaliam a audição do paciente e, posteriormente, a intensidade do zumbido. Para isso, a pessoa é exposta a determinados sons com diferentes intensidades.

Para identificar o problema e as causas, é necessário consultar um médico especializado. Com o auxílio de exames, o profissional conseguirá apresentar o diagnóstico correto.

Entre os problemas relacionados, dificuldade para dormir e também para se concentrar. Em alguns casos, pode estar relacionado com a perda de audição. O paciente também pode apresentar problemas sociais, pois evita locais com muito barulho.

