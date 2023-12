Zilu adoece após briga familiar e pede orações: 'remédios fortes'

Zilu Godoi adoeceu em meio às brigas familiares que envolvem seus filhos, sua nora e Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, por conta de um perfil falso que atacava a família nas redes sociais.

No Instagram, a empresária relatou que está tomando remédios fortes por consequência da situação, além de estar longe da família. "Sabe o que eu fiz agora? Estou aqui [deitada]. Acabei de chegar do médico, levei o Bilu para dar uma passeada, vim [para casa], coloquei pijama, entrei debaixo do edredom porque estou meio malzinha, minha Herpes Zoster atacou. Minha imunidade caiu bastante com toda essa confusão na família, com todas essas notícias, com tudo o que está acontecendo", disse ela, que mora nos Estados Unidos.

"Eu fico de cá sem poder fazer nada, sem poder estar perto dos meus filhos e isso me ataca, fico muito triste, triste mesmo", acrescentou.

Zilu disse que cancelou os planos de vir ao Brasil para o fim do ano após toda a confusão. "Eu queria muito estar no Brasil agora para passar o Natal e o Ano Novo com meus filhos, mas com todos esses problemas, acabei resolvendo não ir. Com isso, a imunidade caiu, fiquei mal, tomando uns remédios muito fortes, isso acaba com a minha saúde, fico fraca. Vou ficar na cama. Orem por mim, estou precisando muito de oração".