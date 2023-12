Zé Neto capota carro em acidente grave com carreta em BR

"Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas", diz a nota da assessoria de imprensa do cantor.

Conforme informações preliminares, o ator estava em uma Chevrolet Trailblazer que colidiu com uma carreta e mais dois veículos. O carro do sertanejo sofreu um capotamento.

