Whindersson Nunes faz viagem romântica ao Egito com a ex, Maria Lina, diz colunista

Whindersson Nunes e a ex-noiva Maria Lina Degan estariam juntos em uma viagem ao Egito às vésperas do Dia dos Namorados, afirmou nesta terça-feira a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

Segundo a publicação, o humorista anda turistando pelo país das pirâmides ao lado da catarinense, com quem terminou o noivado pouco tempo depois do filho João Miguel falecer. Os dois estariam hospedados em um hotel com vista para uma pirâmide e essa teria sido a forma de comemorar antecipadamente o Dia dos Namorados, já que na data Whindersson estará apresentando o espetáculo ‘Isso não é um culto’, em Brasília.

Investindo na carreira de influencer, Maria costuma sempre mostrar detalhes das viagens antecipadamente. Mas dessa vez, mesmo tendo chegado ao Egito na segunda-feira, até hoje pela manhã ela ainda fazia mistério sobre para onde foi, o que foi fazer e com quem.

Já Whindersson preferiu deixar a viagem secreta, e após a informação ser divulgada, chegou a tentar despistar postando o vídeo de sua cachorrinha na garagem da sua casa. No entanto, logo internautas descobriram que o vídeo em questão é de vários dias atrás.

Ainda segundo Fábia Oliveira, Whindersson e Maria não teriam parado de se gostar após o término e o motivo seria porque o humorista quis cuidar da sua saúde mental após a perda precoce do primeiro filho.