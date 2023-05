Vítimas de acidente na BR-174 estavam a caminho de passeio em cachoeira

Em determinado trecho da estrada, eles tinham uma parada programada em um café regional. Ao chegar ao local, o ônibus entrou no estacionamento do estabelecimento e o micro-ônibus o seguiu.

De acordo com a PM, as vítimas e outro grupo saíram de Manaus nas primeiras horas da manhã, divididos em dois veículos, o micro-ônibus e um outro ônibus.

Manaus/AM - As 11 vítimas do acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na manhã deste domingo (7), na BR-174, estavam a caminho de um passeio na Cachoeira dos Pássaros, em Presidente Figueiredo, quando tudo aconteceu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.