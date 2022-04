Cortado da edição, vaza discurso de Jessi contra Arthur BBB Dia 101

Circulou na internet nesta sexta-feira (29), um dia depois da exibição do BBB Dia 101, que mostrou os brothers reunidos por uma última vez na casa mais vigiada após o fim do reality show, um vídeo de um trecho do discurso de Jessilane Alves que foi cortado pela edição.

video COMPLETO da Jessi explicando porque o arthur não mereceu chegar até onde chegou. A PROFESSORA DEU AINDA MAIS AULA DO QUE MOSTROU NA EDIÇÃO #BBB22 pic.twitter.com/zk6i4iUKRn — didi. (@plantasarradora) April 29, 2022



Na fala, ao responder a pergunta de Tadeu Schmidt que quis saber quem chegou mais longe do que merecia, Jessi não teve papas na língua: "Não vale a pena ficar reforçando isso, todo mundo já sabe o que aconteceu, mas é isso: acho que outras pessoas mereciam chegar até a final, não da forma que aconteceu. Por exemplo, seis homens em uma final, acho que foi uma situação que nunca tinha acontecido na história do BBB. Isso reflete a sociedade que a gente está inserido", disse.

"Chegar em uma final com seis homens e não ter a presença de nenhuma mulher... E chegar em uma final com dois homens pretos e um branco, e essa pessoa ganhar... São muitos contextos que me fazem pensar que outra pessoa merecia ganhar e não ele", completou.

O discurso da professora de Biologia dividiu opiniões e foi muito comentado nas redes sociais, especialmente pela 'Padaria', fãs ferrenhos de Arthur Aguiar.