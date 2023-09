Vídeo: Rock nacional de Biquini Cavadão invade ‘SouManaus 2023’

Rock nacional de Biquini Cavadão invade ‘SouManaus 2023’

Caio Guarlotte/Portal do Holanda pic.twitter.com/Otdg9sRKau — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 7, 2023

Manaus/AM - A banda Biquini Cavadão fez um show memorável nesta quarta-feira (06), para encerrar a segunda noite do Palco Amazona do festival 'Sou Manaus Passo a Paço', no centro histórico de Manaus.

Com 38 anos de uma carreira de sucesso, a banda Biquini foi a grande atração da noite no Amazona e não desapontou o público. Com músicas que marcaram a geração dos anos 80, o grupo traz no setlist clássicos como “Tédio”, “Vento Ventania” e “ Quando eu te encontrar”, que o consagrou no cenário do rock nacional.

Conhecido por ter uma performance animada e de grande intimidade com o público que só anos de estrada proporcionam, o vocalista Bruno Gouveia, contou sobre a apresentação embalada por canções que contam a história de uma das maiores bandas do país.

“Eu estou muito feliz de estar aqui e tenho lembranças ótimas de vários shows que já fizemos em Manaus. Está um clima gostoso e a noite será uma viagem no tempo na nossa história, desde a primeira música que fizemos, e vamos lembrar grandes sucessos do Biquini e fazendo reduções de algumas gravações de colegas do rock, o pessoal vai curtir bastante”, ressaltou o vocalista do Biquini, Bruno Gouveia.

Uma legião de fãs aguardava ansiosa pelo show da banda, que subiu ao palco pouco mais das 22h40. De casais mais velhos aos jovens, a apresentação dos cariocas uniu o público, que não perdeu a oportunidade de ver os ídolos de perto e curtir os clássicos.