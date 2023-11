Vídeo mostra momento em que homens do Hamas atacam pessoas em Jerusalém

Vídeo mostra momento em que homens do Hamas matam 3 pessoas e ferem 5 em Jerusalém pic.twitter.com/PgDhWFBFNK — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 30, 2023

O ataque do Hamas que deixou três mortos e cinco feridos em Jerusalém na manhã de hoje (30), foi filmado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que Murad e Ibrahim Namer chegam em um carro e estacionam na frente de um ponto de ônibus lotado na entrada da cidade.

Eles descem rapidamente com as armas em punho e atiram aleatoriamente contra as pessoas, que saem correndo.

Em seguida, Murad e Ibrahim Namer tentam voltar para o carro para fugir, mas são interceptados e baleados por um civil e por um militar que estava no local.

Os dois homens do Hamas morreram. Murad já tinha sido preso em 2010 e 2020 por planejar ataques na Faixa de Gaza, e Ibrahim também já tinha passagem por atividade terrorista, ele chegou a ser preso em 2014.

As vítimas mortas no ataque executado pelos extremistas eram o rabino Elimelech Wasserman, de 73 anos, Chana Ifergan, de 64, e Livia Dickman, 24. Os nomes dos cinco feridos não foram divulgados. Vale ressaltar que mesmo com o acordo de cessar-fogo, o Hamas assumiu a autoria do ataque.