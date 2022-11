Vídeo mostra homem perseguindo e atirando em namorado da ex em Manaus

Assim que Antônio entra no carro, é perseguido pela avenida João Câmara e é baleado pelo suspeito enquanto dirigia. A vítima chega a bater com carro na calçada após ser ferido na cabeça. A gravação é uma das principais provas da polícia.

As imagens mostram que o homem vaga pelas redondezas e chega a pedir esmola no local, mas tudo era apenas um disfarce para acompanhar o instante exato em que Antônio iria deixar o local.

Manaus/AM – A polícia divulgou imagens do momento em que José Ribamar Gomes Moraes, 35, aparece se passando por bêbado perto da casa da ex-mulher, momentos antes de matar o namorado dela, Antônio Helber de Lima Ribeiro, 32, no bairro Novo Aleixo.

