Veja horários de funcionamento dos espaços culturais de Manaus na Semana Santa

Museu do Homem do Norte

Apesar do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado, alguns espaços receberão visitas em seu horário normal de funcionamento nesta quinta-feira (6). Além disso, aproveitando a época festiva, o Largo de São Sebastião receberá a 2ª edição da Caravana da Páscoa neste domingo (8), entre 15h e 18h. A programação conta com atividades recreativas como brincadeiras tradicionais e caça aos ovos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.