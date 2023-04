Veja a briga de Larissa, Amanda e Aline com Cezar Black após indicação ao paredão

São essas moças que chamam os outros de desequilibrados, agressivos e que alteram o tom de voz nas discussões? Hmmmm entendi #bbb23 pic.twitter.com/ATvJ1kV7bi — Bic Müller (@bicmuller) April 8, 2023

Depois de Larissa mandar Cezar Black sair do quarto Deserto pelo fato do brother ter indicado duas sisters de lá ao paredão no Castigo do Monstro, o grupo teve uma discussão para acertar as contas.

"Brigou com os outros pra não votar na Amanda semana passada e agora manda ela. Incoerência." (Aline)



"Assume seus BO." (Amanda)

A professora de Educação Física se explicou dizendo que não estava mandando Black sair do local, mas pedindo, e questionou o jogo do brother, chegando a chamá-lo de “arregão” aos gritos.

Segundo Larissa, Black não teve coragem de colocar os brothers do Fundo do Mar mesmo tendo se decepcionado com eles na noite anterior - motivo pelo qual ele mudou de quarto.

O brother apontou que as sisters também não indicaram Domitila quando tiveram a oportunidade, mesmo tendo a sister como principal rival quando Larissa retornou da repescagem, enquanto Amanda fez o mesmo com Fred.

Amanda: "Assume teus BO."

Black: "Tu passou o jogo inteiro brigando com o Fred e na hora tu imunizou o Fred pra nao ir com ele." (Black)

Amanda: "Porque zerou."

Black: "Não zerou, ele te chama na discórdia toda hora."

Black: “Eu não tenho que ficar explicando minha indicação. Vocês votaram em mim na semana passada, eu não jogo com o Fundo do Mar e não jogo com vocês.

Larissa: "Chegou aqui falando mal de todo mundo lá e agora arregou! ARREGÃO SIM, VOCÊ É ARREGÃO!" (Larissa) Black: "Vocês semana passada não me imunizaram porque arregaram pro Fred Nicácio. E aí?"

Cezar Black emparedou Amanda e Aline.



Veja o momento em que Larissa mandou Black sair do quarto.