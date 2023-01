Vaza suposta lista de participantes do Camarote do BBB23; vem ver

Bruna Griphao - atriz Domitila Barros - brasileira que foi a 1a imigrante e mulher negra eleita Miss Alemanha, em 2022 Fred Nicácio - Modelo, fisioterapeuta e apresentador do Queer Eye Brasil Gabriel Santana - ator, interpretou Mosca em Chiquititas 2013 Kassia Marvila - cantora, ex-The Voice Key Alves - jogadora de vôlei e musa do OnlyFans Fred "Desimpedidos" - youtuber e jornalista esportivo MC Guimê - cantor

Um perfil famoso no Twitter por acompanhar e divulgar informações sobre reality shows anunciou uma suposta lista completa dos participantes que estarão no Camarote do BBB23.

