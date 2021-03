Zema decreta lockdown em duas regiões de Minas com cenário de colapso

Minas está com 74% dos leitos de UTI públicas ocupados, 37,2% com casos relacionados ao novo coronavírus –o estado não divulga leitos reservados para Covid-19, apenas o número total. Nas duas regiões na onda roxa, segundo o governo, a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid é de 85%.

Entre as medidas restritivas da onda roxa, fase criada agora, estão o fechamento do comércio não essencial, a autorização de circulação de pessoas apenas para atividades essenciais, a imposição de toque de recolher entre 20h e 5h, a suspensão de cirurgias eletivas, a proibição de reuniões presenciais, mesmo para pessoas da mesma família que não morem juntas, o uso obrigatório de máscaras em todo espaço público ou de uso coletivo e a instalação de barreiras sanitárias.

Até agora, o plano que orientava protocolos de flexibilização durante a pandemia tinha três ondas –vermelho (a mais rígida), amarelo e verde— e passou por duas modificações desde a criação, a última delas, no início do ano.A adesão ficava a critério dos prefeitos.

Duas regiões do estado já entrarão na nova fase, que tem vigência de 15 dias, a partir desta quinta-feira (4): a região Noroeste, que tem como pólo Patos de Minas, e a região Triângulo Norte, cujo pólo é Uberlândia. Ao todo, as duas somam 60 municípios.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O cenário de estrangulamento na saúde em regiões de Minas Gerais levou o governo Romeu Zema (Novo) a criar uma nova fase no plano que orienta a flexibilização de atividades, com adesão obrigatória para os municípios, e medidas de lockdown para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

