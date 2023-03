Zebra de estimação é morta após quase arrancar braço de homem nos EUA

Não ficou claro o que causou o comportamento agressivo do macho, mas as autoridades disseram que ele poderia estar tentando proteger algumas zebras fêmeas que vivem no local.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma zebra de estimação foi morta a tiros após atacar seu tutor em uma casa em Ohio, nos EUA. Ela quase arrancou o braço do homem após mordê-lo no último domingo (12).

