Youtuber negro abordado enquanto gravava vídeo diz que está sendo perseguido pela polícia de Goiás

"Não entendi o porquê [o policial] apontava a arma pra mim como se fosse disparar a qualquer momento, realmente não entendi nada. Fiquei me perguntando se eles me abordaram por conta da minha pele ou se realmente tinha feito algo", escreveu.

A abordagem ocorreu na orla do Lago Jacob, na Cidade Ocidental, um município de Goiás, a cerca de 50 km de Brasília. O vídeo foi divulgado por Filipe em seu perfil no Facebook.

A Folha de S.Paulo tentou contato com Filipe, com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança de Goiás, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

"Ta aí, deu tchau por que [sic], só para me intimidar? Não vou me calar jamais", escreveu o youtuber na publicação.

Na postagem, o jovem escreveu: "Estou sendo perseguido. Onde vou é assim, polícia me olhando e dando tchau, disparando sirene, sempre me intimidando".

Ao final de maio, enquanto gravava manobras de bike para seu canal no Youtube, Filipe foi interpelado por dois policiais. Um deles, com a arma em punho, ordenou que o jovem descesse da bicicleta.

