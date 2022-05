'Yanomamis foram ameaçados e silenciados', diz líder indígena sobre suspeita de estupro

Com o medo de denunciar, as informações seguem desencontradas, afirma. "Queremos que o governo federal, o Exército, retire os garimpeiros urgentemente. Estão sujando o rio, retirando tudo, afastando os animais. O povo Yanomami está ameaçado, tomando água contaminada de mercúrio, não consegue mais buscar sua espiritualidade", critica.

A reportagem procurou a PF e o MPF neste sábado (30) para confirmar as informações, mas não obteve resposta. Após a ida à aldeia, os órgãos divulgaram notas parecidas informando apenas que não encontraram indícios de crimes na região e afirmando que as apurações continuariam.

Apenas cinco a dez minutos de barco e caminhada separam o acampamento da aldeia Aracaçá, para onde a comitiva seguiu no dia seguinte, quinta. Ali, porém, eles só encontraram as casas queimadas, sem ninguém. Antes moravam cerca de 25 pessoas.

Júnior acrescenta que, na quarta-feira, "os indígenas só queriam salvar materiais dos garimpeiros: geladeira, freezer, televisão. O delegado falou que não podiam levar, mas mesmo assim levaram algumas coisas". Durante as duas horas em que permaneceu ali, a PF destruiu parte do ponto de logística.

"Os yanomamis estavam com muito medo de falar. Eles diziam: 'Não sei, não sei', 'eu sou gerente dos garimpeiros', 'tem pistola, tem pistola'. Aí perguntei onde estava a comunidade e disseram que estava no mato. Eles não falavam absolutamente nada. Foram bem orientados, eu percebi isso", afirma Júnior.

No primeiro dia, o grupo encontrou um acampamento ilegal de garimpeiros que fica a 500 metros da aldeia. Ele conta que avistou dois helicópteros indo embora quando estavam chegando. Pousaram e, 40 minutos depois, apareceram três adultos e três adolescentes indígenas. Conversaram com dois deles.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os yanomamis estão com muito medo de falar sobre o suposto estupro e morte de uma menina de 12 anos porque foram silenciados e ameaçados, disse à reportagem o líder indígena Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY).

