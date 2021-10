William Shatner vai ao espaço na missão NS-18 da Blue Origin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece nesta quarta-feira (13), a partir da base da empresa Blue Origin em West Texas (EUA), o lançamento da missão NS-18, o segundo voo suborbital tripulado da companhia. E um dos tripulantes é ninguém menos que William Shatner, ator que interpretou o capitão Kirk em “Jornada nas Estrelas”, nos anos 1960.

A decolagem estava marcada para as 11h (de Brasília), mas houve uma suspensão temporária da contagem regressiva para checagem de sistemas, em T-45 minutos, o que empurrou o início do voo para 11h30.

Originalmente marcado para a terça, ele foi adiado para quarta por questões meteorológicas. O veículo New Shepard foi desenvolvido pela empresa de Jeff Bezos (o dono da Amazon e homem mais rico do mundo) para fomentar o turismo espacial e fez sua primeira viagem com tripulação em 20 de julho, quando voaram o próprio Bezos, seu irmão Mark, a aviadora Wally Funk e o jovem estudante Mark Daemen.

O voo tem perfil suborbital: ele vai à borda do espaço e retorna em seguida, atingindo altitude de pouco mais de 100 km. Lá, os passageiros esperam alguns minutos da sensação de ausência de peso e podem ver a curvatura da Terra do espaço. É mais ou menos o mesmo perfil de missão realizada pelo primeiro astronauta americano, Alan Shepard, em maio de 1961. Daí o nome do veículo.

A missão toda dura cerca de 12 minutos. A cápsula decola acoplada a um foguete de um único estágio e se solta após a fase propulsada do voo, executando uma parábola até a borda do espaço. No retorno, a descida é suavizada por paraquedas e um sistema de retropropulsão que se ativa na iminência do contato com o solo.

Com o voo desta quarta, Shatner se torna também a pessoa mais velha a ir ao espaço. Aos 90 anos, ele bate o recorde de Funk, 82, também passageira da Blue Origin. Seus companheiros de viagem são Audrey Powers, vice-presidente de operações de voo da Blue Origin, e os empresários Chris Boshuizen, cofundador da operadora de satélites Planet, e Glen de Vries, cofundador da empresa de dados médicos Medidata Solutions.