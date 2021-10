William Shatner, ator do capitão Kirk, vai ao espaço com a Blue Origin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa Blue Origin confirmou nesta segunda (4) que William Shatner irá audaciosamente aonde nenhum ator de “Jornada nas Estrelas” jamais esteve: o espaço.

O intérprete do capitão Kirk na série dos anos 1960 estará a bordo da cápsula New Shepard, desenvolvida pela empresa de Jeff Bezos para a realização de turismo espacial, no próximo dia 12. Será o segundo voo tripulado do veículo, depois que o próprio Bezos, acompanhado por seu irmão Mark, a aviadora Wally Funk e o jovem estudante Mark Daemen, fizeram a viagem inaugural, em julho.

“Tenho ouvido falar de espaço por um longo tempo. Estou abraçando a oportunidade de ver por mim mesmo. Que milagre”, disse Shatner, em comunicado publicado pela companhia.

O voo tem perfil suborbital: ele vai à borda do espaço e retorna em seguida, atingindo altitude de pouco mais de 100 km. Lá, os passageiros esperam alguns minutos da sensação de ausência de peso e podem ver a curvatura da Terra do espaço.

A missão toda dura pouco menos de 15 minutos. A cápsula decola acoplada a um foguete de um único estágio e se solta após a fase propulsada do voo, executando uma parábola até a borda do espaço. No retorno, a descida é suavizada por paraquedas e um sistema de retropropulsão que se ativa na iminência do contato com o solo.

Shatner se tornará também a pessoa mais velha a ir ao espaço. Com 90 anos, ele baterá o recorde de Wally Funk, 82, também passageira da Blue Origin. Ele irá acompanhado por Audrey Powers, vice-presidente de operações de voo e missão da Blue Origin, e dos empresários Chris Boshuizen, cofundador da operadora de satélites Planet, e Glen de Vries, cofundador da empresa de dados médicos Medidata Solutions.