WhatsApp doa plataforma para consórcio de prefeitos contra a Covid

Marcelo Cabral, secretário-executivo do Conectar, diz que o WhatsApp deverá ser o meio oficial de comunicação entre o consórcio, secretarias de saúde e prefeitos para tratar de questões técnicas, tirar dúvidas e avisar sobre a chegada de lotes de vacinas. "Muitas das cidades não tem email institucional, por isso há muita dúvida se as mensagens são autênticas."

