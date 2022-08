'Vou enterrar um pedaço de mim', diz pai de Barbara Victoria, encontrada morta em MG

"Mas na segunda eu entrei em contato com a família e me disseram que Barbara não tinha voltado. Foi quando começamos a procurar por ela. Eu já imaginava que poderia estar morta".

"Ela me chamava de tia" afirmou Kate. "A mãe dela me mandou mensagem no domingo por volta das 19h, dizendo que a Barbara havia saído e que não tinha voltado", disse.

Amiga da família, a estudante Kate Botelho, 27, foi a responsável por encontrar o corpo de Barbara. Presente no velório, ela afirmou que no domingo tentou tranquilizar a mãe da criança, afirmando que a menina podia estar na casa de um amigo.

"Só quero que prenda essa pessoa que fez essa covardia com a minha filha. Maltratar e machucar uma criança dócil, que não fazia mal pra ninguém. Só quero justiça. Que ache a pessoa. Não tem cabimento fazer isso com uma criança de 10 anos" completou ele.

"Daqui a pouco vou enterrar um pedaço de mim", disse o pai de Barbara, o ambulante Rogério Rodrigues Lopes, no velório da filha. "Era uma menina dócil, feliz. Vou me lembrar dela virando para mim e dizendo: 'pai, eu te amo'", afirmou.

