Volume do Sistema Cantareira cai quase 2 pontos em outubro e chega a 28,2%

Apesar do nível atual entre 20% e 30%, que corresponde à fase de restrição, o estado atual é considerado de alerta porque, segundo as regras da ANA (Agência Nacional de Águas), só será considerada a fase de restrição se o mês acabar abaixo de 30% da capacidade total.

O nível teve queda inferior a 1 ponto percentual pela primeira vez nos últimos dois meses (a última vez foi em 3 de setembro, quando o nível caiu 0,9 p.p.). Na sexta-feira anterior (8), o índice era de 29%. As informações são da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.