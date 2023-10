Volta do feriado é antecipada e Imigrantes tem 8 km de lentidão neste sábado (14)

De acordo com a agência, a previsão era que cerca de 2,8 milhões de veículos seguiriam no feriado em direção ao litoral e interior paulista pelas principais rodovias de saída da Grande São Paulo, desde quarta

Com base em dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a Defesa Civil estadual informou que em 60 horas choveu 81 mm em Praia Grande.

Por causa do tempo encoberto e da neblina há dois bloqueios, na alça do km 40 da via Anchieta e na alça de interligação da Imigrantes, no km 42.

