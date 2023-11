Volta de energia a escolas em SP gera alívio para estudantes que vão fazer o Enem

Segundo a Enel, equipes da companhia trabalharam durante toda a madrugada para garantir o fornecimento de energia a todas as escolas onde serão aplicadas a prova do Enem em sua área de concessão.

"Eu fiquei bastante aflito, porque eram muitos bairros sem luz, mas ontem [sábado] entrei no site e fiquei sabendo que já tinha normalizado", relatou Miguel Pestana, 23, também estreante no Enem. "Quero estudar jornalismo ou filosofia. Neste primeiro dia, que envolve linguagens, acho que vou ter facilidade."

Moradora do Jardim Ângela, na zona sul, Midian Betânia, 18, ficou sem luz em casa por quase dois dias. "Só voltou hoje de manhã. Tive que carregar o celular no hospital, quando fui visitar meu namorado ontem [sábado] à noite, se não ia ficar sem bateria para o despertador", afirmou a estudante, enquanto aguardava pela abertura dos portões em frente ao campus da Unip na Chácara Santo Antônio, também na zona sul.

