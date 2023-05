Viúva ganha R$ 1 mi em loteria com número marcado por marido antes da morte

Garry não ganhou, mas sua esposa, Lesley, 54, continuou a jogar mesmo após a morte do marido e se surpreendeu ao saber que o seu código postal havia sido sorteado. A viúva tinha dois bilhetes, dobrando seu prêmio. Ela planeja agora compartilhar o prêmio com seus filhos.

Garry comprou um bilhete de loteria do novo sorteio da People's Postcode Lottery, chamado Millionaire Street, antes de morrer repentinamente. No bilhete, ele apostou no número do código postal da rua da residência.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma viúva ganhou 166 mil libras, o equivalente a R$ 1 milhão, em uma loteria no Reino Unido, com um número que seu marido deixou antes de morrer.

