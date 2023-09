Virada Sustentável tem 'ovo frito gigante' para alertar sobre o aquecimento global

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª edição da Virada Sustentável em São Paulo teve início neste sábado (16), com atrações musicais, peças teatrais, instalações, palestras e cursos gratuitos.

Entre as obras de arte espalhadas pela cidade está a instalação Eggcident, do artista holandês Henk Hofstra. Seus ovos fritos gigantes buscam suscitar uma reflexão o sobre aquecimento global naqueles que passam pela praça do Teatro B32, no Itaim Bibi.

A provocação está em sintonia com a concepção do evento, baseada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) e dividida nos eixos cultura, ação e conhecimento.

Entre as atividades voltadas à discussão de ideias, destaca-se a palestra "Um mundo livre de secas e inundações? Lições vitais da regeneração ecológica em grande escala na Índia", com participação do ambientalista Rajendra Singh. O evento acontecerá no dia 22, a partir das 17h, no Unibes Cultural.

O desafio das mudanças climáticas para a cidade de São Paulo, agroecologia, biocombustíveis e o papel do jornalismo na sustentabilidade são alguns dos outros temas que serão debatidos nos próximos dias.

No grupo das atrações culturais, estão programados espetáculos como "Raízes do Carimbó", que exalta elementos da cultura amazônica, e a apresentação da Orquestra Mundana Refugi, formada por 22 músicos imigrantes, refugiados e brasileiros, ao lado da cantora Adriana Calcanhoto. O show será realizado no Parque Villa-Lobos em 24 de setembro, último dia da Virada Sustentável na cidade.

Já a linha da ação engloba atividades como distribuição de adubo, oficinas de confecção de brinquedos com materiais recicláveis e trilha.

"Será uma edição histórica, com ampla ocupação da cidade e uma programação imperdível para gerar informação e reflexão a partir de uma abordagem criativa e atraente sobre sustentabilidade", afirmou em nota André Palhano, um dos fundadores do festival. A programação completa está disponível em www.viradasustentavel.org.br.